Ehemann zerstückelte Miss-Schweiz-Finalistin

Doch offenbar war dieser Eindruck mehr Schein als Sein: Die gebürtige Serbin, die 2008 im Finale der Miss Schweiz-Wahl stand, wurde am 13. Februar tot in ihrem Haus in Binningen aufgefunden, ihr Mann Thomas wurde festgenommen. Er soll die Unternehmerin erwürgt und danach versucht haben, die Leiche verschwinden zu lassen.