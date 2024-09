Marko: „…, das ist für uns sowieso ein Trauma“

Lange Zeit in der Formel 1 undenkbar und doch jetzt Realität: Red Bull Racing geht als Außenseiter in das Rennwochenende in Aserbaidschan. Berater Helmut Marko rechnet nach der bitteren Pleite in Monza mit einer Steigerung. Doch es stehen schwierige Wochen bevor. Die Teamorder bei McLaren erschwert zudem die Aufgabe.