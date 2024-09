Nur drei Tage nach Geburt bestand AMS auf Antwort

Barbara Bozek hat am 7. August die kleine Lina zur Welt gebracht. Zum Glück gesund, denn das Arbeitsmarktservice stresst sie schwer. Sie ist eine der Mütter in Niederösterreich, von denen plötzlich und überraschend eine fünfstellige Rückzahlungssumme gefordert wurde. „Ich habe nichts falsch gemacht“, sagt sie zur „Krone“. Lesen Sie hier, was sie mit dem AMS bisher erleben musste.