Müttern droht Ruin: „Wir werden total diffamiert!“

Rückzahlungen in Höhe von 8000 bis 28.000 Euro und die nachträgliche Abmeldung der Sozialversicherung droht den Frauen, die Weiterbildungsgeld bezogen haben. Sie nehmen das Hilfeangebot von NÖ-Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl an – die Wiener Anwältin Astrid Wagner wird rechtlich zur Seite stehen. Bisher betrifft es vor allem Frauen aus Niederösterreich. Man befürchtet, dass dies nicht so bleibt.