Sechs Asylwerber bei Brand in Unterkunft verletzt

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen aus den Fenstern der Gaststube! Sechs Aslywerber wurden am Dienstag um 1 Uhr früh beim Brand in ihrer Unterkunft, einem ehemaligen Gasthaus in Schönau im Mühlkreis, verletzt. Zehn weitere konnten unversehrt entkommen. 14 Feuerwehren waren im Einsatz.