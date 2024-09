Leichtathletik-Duo im Diamond-League-Finale

Zweimal steht es 0:5 ...

Einen Tag nach Lukas Weißhaidinger ist dann Victoria Hudson dabei. „Es hat schon eine Zeit gedauert, bis ich die Enttäuschung von Paris verdaut hatte“, bekennt die Niederösterreicherin, die bei den Spielen in der Qualifikation gescheitert war. „Für mich ist das Finale die ideale Gelegenheit, mein wahres Leistungsvermögen zu zeigen.“ Im Vorjahr in Eugene war sie Sechste. So wie Weißhaidinger hofft auch sie, unter die ersten Drei zu kommen. Aber es wird hart! In den direkten Duellen mit den Gegnern von Brüssel steht es bei beiden ÖLV-Stars gegen die Konkurrenz 0:5.