Fünf Siege in Serie – Wels entzaubert Leoben!

Fünf Siege in fünf Spielen konnte Bundesliga-Absteiger Leoben in der 3. Liga bislang feiern. In Wels endete jetzt die Serie der Jancker-Elf. Die Steirer mussten sich 0:2 geschlagen geben. Ein Lebenszeichen gab es von Aufsteiger Treibach – 3:1-Sieg über St. Anna. Die Highlights der sechsten Runde gibt es im Video.