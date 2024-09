Wunsch der Bundesliga: Piraten sollen aufsteigen

Die glorreichen Zeiten sind schon lange her. Zwischen 1981 und 2011 sorgten die Klagenfurter Wörthersee Piraten in der Basketball-Bundesliga für Furore. 2001 krallten sich Kapitän Joe Buggelsheim & Co. sogar den Vizemeistertitel, die Halle in St. Peter quoll stets über. . .