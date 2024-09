Auf geht‘s! Erst der Klassiker, dann das „Zuckerl“

Die Generalprobe für den Start der Handball-„Europa-Tournee“ am Sonntag beim HC Amber Vilnius (Lit) hat’s in sich: Am Mittwoch (19.30, live auf krone.tv) kommt Krems zum vorgezogenen Ostderby in die Hollgasse. „Ein starkes Team und Titel-Favorit – wir müssen auf der Hut sein“, warnt Menzl vor den Wachauern, bei denen Ex-Fivers-Keeper Wolfi Filzwieser neuer Tormanntrainer ist. Das 31:31 in Linz, wo die Margaretner oft führten, schmerzt „noch immer ein bisserl“. Trainer Peter Eckl betont ebenfalls, „dass wir uns dort trotz gutem Spiel um die verdienten Lorbeeren gebracht haben.“ Das soll gegen Krems anders sein, wenngleich es in der Vorbereitung „eine ordentliche Klatsche gab. Das war aber sehr lehrreich, hat uns weitergebracht – und das wollen wir jetzt zeigen.“