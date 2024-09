Mit Zuckerwatte und Shakespeare in neue Spielzeit

Los geht es am Freitag mit einem bunten Abend mit Texta, Avec und Franzobel. Am Samstag und Sonntag öffnet sich das Haus an der Promenade für alle Generationen mit Shows, Tanzworkshops, magischen Turnieren, Poetry Slam, Zuckerwatte, Poolnudelfechten und Schauspielkostproben. Am Montag singt noch Birgit Minichmayr Sonette.