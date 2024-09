Gewalt gegen Ärzte: Polizei soll Kliniken schützen

Spital-Chef droht mit Schließung der Notaufnahme

Bilder, auf denen zu sehen ist, wie einige Mitarbeiter des Krankenhauses ein Sofa und eine Kommode schieben, um die Tür zu sichern, weil die wütenden Verwandten sie schlagen wollten, wurden in den sozialen Medien und auf Nachrichtenseiten verbreitet (siehe Video unten). In der Zwischenzeit kam es in demselben Spital zu zwei weiteren Attacken: Ein 18-jähriger Patient griff am späten Sonntag drei Krankenschwestern der Notaufnahme an, und der Sohn eines Patienten schlug am Montag zwei Krankenschwestern und einen Sicherheitsbeamten, wie Polizei und Personal mitteilten. Der Direktor des Krankenhauses drohte mit der Schließung der Notaufnahme.