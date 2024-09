Wien steht per Gesetz zu eigenen Klimazielen

Klimaschutz-Ziele wie „Raus aus Gas“ und CO2-Neutralität, zu denen sich Wien bisher nur politisch bekannte, werden nun „in Gesetzesform gegossen“, wie es Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky formuliert. Der Entwurf für ein „Wiener Klimagesetz“ geht nun in Begutachtung. Inhaltliche Maßnahmen enthält das Gesetz nicht, diese werden weiterhin in den verschiedenen einzelnen Gesetzen behandelt. Vielmehr will sich die Stadt so selbst dazu verpflichten, die eigenen Ziele einzuhalten.