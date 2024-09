Die Bremsen! BMW muss 1,5 Mio. Autos zurückholen

Auch VW steckt tief in der Krise

Auch der deutsche Autohersteller VW steckt indes in der Krise: Der Konzern kündigte kürzlich ein massives Sparprogramm an. Werksschließungen und Entlassungen könnten folgen. Grund dafür sind wie bei BMW Schwierigkeiten am chinesischen Markt, die E-Auto-Offensive schwächelt.