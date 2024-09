5 Milliarden € fehlen: VW drohen Werksschließungen

Experte ortet „überfälligen Weckruf“

„Das zeigt wieder einmal, was die langfristigen Folgen von jahrelanger wirtschaftlicher Stagnation und struktureller Veränderung in einem Umfeld ohne Wachstum sind. Die Automobilindustrie ist ja nicht nur symbolisch so wichtig für Deutschland, sondern auch eine Schlüsselindustrie für die Volkswirtschaft“, gab der Volkswirtschaftsexperte Carsten Brzeski zu bedenken. „Wir sehen in letzter Zeit schon den stetigen Anstieg der Insolvenzen und Arbeitslosigkeit in Deutschland. Sollte jetzt so ein industrielles Schwergewicht wirklich den Sparkurs verschärfen und Werke schließen müssen, ist es vielleicht der überfällige Weckruf, dass die bisherigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen deutlich aufgestockt werden müssen.“