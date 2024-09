Mit einem Bein in laufende Förderschecke geraten

Ein 42-jähriger Mann aus Gunskirchen führte am Montag gegen 15 Uhr alleine beim Hackschnitzellager in seinem Haus Arbeiten durch. Dabei geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit dem rechten Bein in die laufende Förderschnecke. Er wurde vom Roten Kreuz und Notarzt versorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 10 mit schweren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.