Eric Cantona: „Es ist eine Droge, eine Sucht“

„Ich könnte und möchte kein Fußballer in der heutigen Welt der sozialen Medien sein“, gestand Cantona der „Sports Illustrated“. Instagram und Co. seien genauso schlimm wie Alkohol oder Zigaretten. „Ich verstehe nicht, wieso Profis heute fünf Minuten vor dem Spiel noch am Handy hängen dürfen“, so der Franzose.