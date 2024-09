Schwarzer Wahnsinn! „Sturm so groß wie nie zuvor!“

Was für ein Ansturm! Trotz strömenden Regens und erstem Schultag war bei der Eröffnung des neuen Sturm-Fanshops in der Shopping City Seiersberg „Großkampftag“. Hunderte vor allem jugendliche Fans standen in Schlangen an, um Autogramme von Kapitän Hierländer und der neuen türkischen Stürmerhoffnung Yardimci zu ergattern.