Für Sozialgeld: Betrügerin (40) simuliert Lähmung

Keine Spur vom Rollstuhl bei Observation

Da gab sie an, sie könne sich fast nur mit einem Rollstuhl fortbewegen, an guten Tagen würde ein Rollator reichen. Ihr Alltag sei geprägt von Schwächeanfällen, die die 40-Jährige berufsunfähig machen würde. Doch was die Ermittler fotografierten, zeichnete ein ganz anderes Bild – wie sie schwere Sachen hebt, Vorhänge in der Küche aufhängt oder mit ihren Enkeln im Garten spielt.