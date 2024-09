Sieben Millionen Euro Strafe für Saubermacher

Das Unternehmen akzeptierte die Buße. Saubermacher betonte in einer am Montag in der Früh übermittelten Aussendung, dass es durch „umfassende Kooperation wesentlich zur Aufklärung beigetragen“ habe. Laut der BWB hat die Saubermacher Dienstleistungs AG habe zwischen Juli 2002 und März 2021 an kartellrechtswidrigen Preisabsprachen, Marktaufteilungen sowie dem Austausch von wettbewerbssensiblen Informationen teilgenommen.