Mann schlägt mit Klappsessel auf Freundin (25) ein

Blutüberströmt und mit Verletzungen im Kopfbereich ist in der Nacht auf Samstag eine Frau (25) um Hilfe rufend aus ihrer Wohnung in Floridsdorf gestürmt. Weil sie zuvor mit ihrem 29-jährigen Freund in eine heftige Auseinandersetzung geriet, soll dieser mit einem Klappsessel auf das Opfer eingeschlagen haben. Und das mit rund drei Promille Alkohol im Blut!