Bewährungsstrafe für brutalen Stiefvater (49)

Mehrere Stunden hatte die kontradiktorische Einvernahme der Opfer am Landesgericht Feldkirch in Anspruch genommen. Am Freitagnachmittag sprach der vorsitzende Richter des Schöffensenates, Theo Rümmele, den 49-jährigen Angeklagten dann wegen mehrfacher Nötigung und Körperverletzung schuldig, sowohl seine Ehefrau als auch ihre drei unmündigen Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren mehrmals geschlagen und genötigt zu haben. So sah es der Senat unter anderem als erwiesen an, dass der Beschuldigte eines der Kinder in einem Wutanfall am Hals gepackt, gewürgt und geohrfeigt hatte.