Durchgreifen von Doskozil sorgt nun für Kritik

Ein „Klima der Angst“

Für ÖVP-Landesparteichef Christian Sagartz „ein starkes Stück.“ Doskozil habe „vollmundig“ eine rasche Abwicklung der Unterstützung versprochen, obwohl von Anfang an klar gewesen sei, dass diese längere Zeit in Anspruch nehmen werde. Statt Verantwortung zu übernehmen, habe Doskozil jetzt die Höchstbeamtin aus ihrer Funktion entlassen, so Sagartz. Dabei sei die betroffene Abteilungsleiterin zuletzt trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung arbeiten gegangen. Nun herrsche ein „Klima der Angst“: „Es stellt sich die Frage: ,Wer ist der Nächste?’“ Von der Personalvertretung erwarte er eine klare Aussage in dem Fall. Einen politischen Hintergrund sieht Sagartz nicht.