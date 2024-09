Noch einmal wird‘s heiß, dann kühlt es ab

Regnerisch startete Kärnten in den Freitag. Doch das soll sich im Laufe des Nachmittags laut Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann schnell ändern. „Bis am Abend soll sich das Wetter beruhigen. Gegen 18 Uhr lockern die Wolken auf.“ Gut für jene, die Freitagabend den After Work-Markt oder den Gaudepark in der Landeshauptstadt besuchen wollen.