Schluckstörungen: Stille, mitunter tödliche Gefahr

Schluckstörungen erkennen

Ärzte erkennen Schluckstörungen am Husten während der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme oder an einem feuchten, gurgelnden Stimmklang danach. Betroffene berichten zudem von wiederkehrenden Lungenentzündungen, ungewolltem Gewichtsverlust, Mangelernährung und Muskelschwund. Manche leiden auch an neurologischen Erkrankungen wie Morbus Parkinson, Multipler Sklerose und Demenz.