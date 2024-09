Logitech-Gründer scheitert mit Putsch gegen Becker

Gecht hatte sich allerdings kurz vor der Stichwahl selber aus dem Rennen genommen. „Ich werde meine Wahl nicht annehmen, wenn ich gewählt werde“, sagte er vor den Aktionären in Lausanne. Auch bei einem weiteren Punkt zog Borel den kürzeren: Konzernchefin Hanneke Faber wurde in den Verwaltungsrat gewählt, was Borel sowie die Anlagestiftung Ethos und die Aktionärsvereinigung Actares ablehnten.