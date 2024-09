Parkplatzkrise in der Donaustadt

An die 1000 Straßen, Wege und Gassen gibt es in der Donaustadt, dem flächenmäßig größten Bezirk Wiens. In denen die Bewohner jahrzehntelang parken durften. Doch in einigen Gassen wurden jetzt neue Bodenmarkierungen und Beschilderungen angebracht. Die den Parkraum massiv reduzieren. Davon betroffen sind vor allem die vielen Gartensiedlungsgebiete des Bezirks. Etwa am Auhirschenweg, Husarenweg, Pachtweg, Waldviertlerweg, Dragonerweg oder Erlenweg.