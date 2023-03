Donaustadt: Abgestraft trotz Parkpickerl

Auch Gemeinderat Toni Mahdalik (FPÖ) möchte die Problematik jetzt angehen. Nach seiner Einschätzung sind davon alleine in der Donaustadt rund 55.000 Menschen betroffen. In vielen Siedlungsgebieten gebe es zudem Gassen ganz ohne Gehsteige, wie etwa in Essling. Er will jetzt ein Gespräch mit dem Bezirksvorsteher führen und in der nächsten Gemeinderatssitzung am 23. März 2023 entsprechende Anträge dafür einbringen. Der Flachsweg ist nach der Strafaktion jedenfalls wie leergefegt.