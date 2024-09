Wirtschaftskrise: Schlechte Bedingungen für Jobs

18 Firmen aus der Baubranche in Vorarlberg sind heuer bereits in die Pleite geschlittert. Die Zahl der Arbeitslosen ist in der Branche im Jahresvergleich um über 19 Prozent gestiegen. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) und SPÖ-Nationalrat Josef Muchitsch forderte bei seinem Vorarlbergbesuch von der kommenden Regierung gezielte Investitionen und langfristige Strategien.