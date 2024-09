Johanna Setzer kehrt nach Baby-Pause zurück

20-jähriges Jubiläum

Doch damit nicht genug: Johanna Setzer feiert nicht nur ihr Couch-Comeback. Mit ihrer Rückkehr zelebriert sie gemeinsam mit Österreichs erstem Frühstücksfernsehen „Café Puls“ das 20-jährige Jubiläum. „Ich freue mich gewaltig darüber, dass ,Café Puls‘, mein erstes Sendungsbaby, sich so sensationell entwickelt hat und ein ernstzunehmender, zuverlässiger, junger Erwachsener geworden ist“, freut sich Setzer über das gemeinsame Jubiläum und führt fort: „Von Anfang an eine Sendung in Österreich zu starten und diese 20 Jahre zu moderieren, macht mich stolz und ich kann mich nur bei allen Zuseher:innen für die langjährige Treue bedanken.“