500 Euro: Müllsündern drohen hohe Strafen!

Weggeworfene Flaschen, Essensreste und desolate Campingmöbel: So wird das Familien- und Grill-Areal an der Gail in Villach oft zurückgelassen. Zum Ärger für viele Bewohner und auch für die Stadt Villach selbst. „Wir sprechen hier nicht nur von einer Respektlosigkeit der Umwelt gegenüber. Achtlos zu Boden geworfenes Glas stellt auch eine Gefahr für andere Menschen dar“ ärgert sich Bürgermeister Günther Albel und geht nun hart gegen die Müllsünder vor.