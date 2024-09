OÖ: Traktorfahrer von fallender Fichte erschlagen

Am Dienstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, führte ein 33-Jähriger auf seinem Grundstück in Neukirchen an der Enknach mit seinem Harvester Waldarbeiten durch. Kurz vor 19 Uhr kam ein Bekannter von ihm, ein 59-Jähriger, mit seinem Traktor dazu, um später gemeinsam mit dem 33-Jährigen weitere Waldarbeiten durchzuführen. Es wurde zwischen den Beiden vereinbart, dass der 33-Jährige den letzten Baum, eine Fichte, fällt und dann ihre gemeinsame Arbeit aufgenommen wird.