Missbrauch: 2395 Fälle an irischen Schulen

Die Ergebnisse einer von Irlands Regierung in Auftrag gegebenen Studie zu Fällen von sexuellem Missbrauch an katholischen Schulen in den vergangenen Jahrzehnten sind laut der irischen Bildungsministerin Norma Foley „schockierend“. Dem Bericht zufolge gab es fast 2400 Missbrauchsvorwürfe an über 300 von religiösen Orden betriebenen Schulen im ganzen Land.