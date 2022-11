Ex-Schüler werfen 77 Patern Vergewaltigung vor

Mehr als 200 ehemalige Schüler in Irland haben Missbrauchsvorwürfe gegen 77 Pater des Heilig-Geist-Ordens an vier Colleges in Dublin und Tipperary erhoben. In einer am Montagabend ausgestrahlten Dokumentation des staatlichen Senders RTÉ wurde jetzt bekannt, dass der Orden seit 18 Jahren mehr als fünf Millionen Euro an Entschädigungsforderungen gezahlt hat.