Österreich und seine Menschen zu bewegen – gar nicht so einfach. Aber es wird! Auch ServusTV und das Red Bull Media House lassen bei ihren Bemühungen nicht locker. Und bauen sie mit der neuen Dachmarke „Servus bewegt Kinder“ weiter aus. Neben der mit Felix Neureuther etablierten „Beweg dich schlau Championship“ kommen nun die beiden neuen Projekte „Kinder Aktionstag“ (Startschuss am Donnerstag) und „Die bewegte Schule“ dazu. Es ist die größte private Bewegungsinitiative für Kinder in Österreich. Die von zahlreichen Sport-Stars wie Neureuther, Anna Veith, Marc Janko, Andreas Goldberger, Andi Herzog oder Clemens Doppler unterstützt wird. Für Neureuther ist noch viel zu tun, aber die Richtung stimmt: „Ich freue mich, dass die Initiative wächst. Das bedeutet mehr Bewegung und mehr leuchtende Kinderaugen.“