Es kriselt zwischen der OMV und ihren Abu Dhabis

In der finanzkräftigsten Schlangengrube Österreichs gilt das als neuerlicher Tiefpunkt. Von Anfang an hatten die Alt-OMV-Manager Widerstand gegen die Teilaufgabe des klassischen Ölgeschäfts und Umorientierung in Richtung Chemie mit der Borealis-Heirat als Höhepunkt geleistet. Der sehr defensiv agierende CEO Alfred Stern konnte die internen Querschüsse nie zu 100 Prozent beseitigen.

Sollte die Fusion der Chemie-Giganten scheitern, wäre das nicht nur eine verpasste enorme Chance für Österreichs erstes Unternehmen, sondern auch ein Bruch zwischen den OMV-Eigentümern wie der Republik, Tausenden Aktionären, dem Staatsfonds und der Sultansfamilie in den Emiraten.