Silber! Brungraber wiederholt Kunststück von Tokio

„Jetzt ist Party angesagt“

Brungraber wurde beim Rennen in der Wechselzone von seiner Freundin Sabrina unterstützt, dazu standen viele Familienmitglieder und Freunde am Streckenrand. „Es ist richtig cool, wie viele hier sind – ich habe während des Rennens so viele „Flo-Rufe“ gehört“, lacht Brungraber. Der die Medaille am Nachmittag erhält, am Abend im Österreicher-Haus gefeiert wird: „Ich werde das jetzt einfach genießen – ein bisschen Party ist auf jeden Fall angesagt!“