Mikaela Shiffrin weiß nicht, was sie machen soll

Mit überdimensionierten weißen Augenpads und tendenziell unausgeschlafen wendet sich die Ski-Queen an ihre Follower. „Ich bin in einem Dilemma“, leitet sie die Chose ein. Es gibt – wo auch immer sie das Video aufzeichnet – „Menschen über mir“, die, so scheint‘s, von 4 Uhr morgens bis am Abend durchgehend Lärm machen. Tatsächlich sind im Hintergrund immer wieder pumpernde Geräusche zu hören. „Als würden sie ab 4 Uhr ein Wettrennen mit ihren Skischuhen machen. Oder einen Tisch durch‘s ganze Zimmer ziehen“, versteht Shiffrin ihre oberen Nachbarn nicht. Und jetzt weiß sie nicht, was sie tun soll. An sich würde sie gern raufgehen und um Ruhe bitten. „Aber gleichzeitig überlege ich, ob ich nicht zu meinen Nachbarn unter mir gehen soll und mich für die Geräusche entschuldigen, die ich womöglich mache. Auch wenn ich mich bemühe, keine zu machen.“ Was sie sich fragt: „Warum bin ich so?“