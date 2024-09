Asmik Grigorian: Königin, Druidin & Neo-Wienerin

„Manchmal ist es für mich wie in einem Traum, weil ich so viele Preise bekomme. Aber dieser ist speziell, nachdem Österreich jetzt meine neue Heimat ist“, so Grigorian, die, weil ihre Tochter schulpflichtig wurde, Wien als neuen, ständigen Wohnsitz gewählt hat. „Ich fühle mich in diesem Land so sehr geliebt. Das ist das größte Geschenk für jeden Künstler. Der Preis ist das Symbol dafür“, freut sich die Sopranistin über die Auszeichnung.