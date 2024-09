Wir saßen auf der sommerlich warmen Terrasse beim Abendessen, als plötzlich eine vielfarbige Lichtbahn am Himmel erschien. Kurz darauf stob die Erscheinung in tausend Funken auseinander. Ich war davon überzeugt, dass es die Perseiden waren und sagte zu meinen Buben: „Jetzt könnt ihr euch etwas wünschen, aber heimlich und still, damit der Wunsch auch in Erfüllung geht.“ – „Einen E-Scooter mit mehr Leistung“, platze der Kleine heraus. – „Geht schon nicht in Erfüllung, weil du’s laut gesagt hast“, stänkerte der Mittlere.