Schüsse gehört: Cobra stürmt Haus in Eisenstadt

„Schüsse im Haus!“ Nachbarn schlugen in der Nacht auf Freitag in Eisenstadt Alarm. Ein Verbrechen wurde befürchtet. In voller Montur musste die Sondereinheit Cobra nahe der Martinkaserne im Burgenland anrücken. In einem geeigneten Moment erfolgte der Zugriff. Eine besorgte Nachbarin hat den Spezialeinsatz hautnah miterlebt (Tonaufnahme oben).