Feuerwehrmann rief nach Sturz Kameraden zu Hilfe

Er wusste, auf wen er sich verlassen kann: Ein Mühlviertler Feuerwehrmann war bei seiner Arbeit abgestürzt und verletzt in einem sieben Meter tiefen Regenwasserbecken, das wegen der Dürre trocken ist, rief verletzt am Handy seinen Kommandanten zu Hilfe. Der rückte mit einem großen Trupp Spezialisten an.