So viele Wespen-Einsätze hat es noch nie gegeben

„Wespen wüten! Notärzte sind im Dauer-Einsatz“, titelte die „Krone“ Anfang August. Durch den milden Frühling sind heuer besonders viele der Insekten unterwegs – und das macht sich in den Spitälern bemerkbar. In den Salzkammergut Kliniken haben sich die Behandlungen wegen Stichen, wie berichtet, in Relation zum Vorjahr mehr als verdoppelt, von 82 auf 215. Für Allergiker können Insektenstiche lebensgefährlich sein.