Wespe sticht Waldviertler in Rachen – er stirbt

Was tun bei Stichen in Halsbereich?

Laut dem Mediziner müssen die Atemwege so gut es geht freigehalten werden. „Um die Schwellung zu lindern, kann man Eis lutschen und den Hals mit kalten Kompressen kühlen“, so Schreiner. Betroffene sollten zudem aufrecht sitzen und ruhig bleiben. Bei Atembeschwerden sei sofort der Notarzt zu kontaktieren.