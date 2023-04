Wespenart erstmals in Oberösterreich entdeckt

Erst zweimal konnte die Amerikanische Mauerwespe bislang in Österreich nachgewiesen werden: Nach der ersten Sichtung im Jahr 2002 in Kärnten und einen weiteren Fund 2013 in Niederösterreich, gelang der Naturkundlichen Station Linz nun auch der Erstnachweis für Oberösterreich. Auf dem Segelflugplatz Linz-Ost an einem neu angelegten Amphibientümpel wurde die exotisch anmutende Wespe von Gudrun Fuß (Naturkundliche Station der Stadt Linz) entdeckt und fotografiert und von Martin Schwarz, Mitarbeiter des Biologiezentrum Linz als Amerikanische Mauerwespe identifiziert und bestimmt.