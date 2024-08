500 Wanzenbisse: „Habe Fall an Anwalt gegeben“

Auch Tage nach der verheerenden Nacht, die eine Oberösterreicherin (Name der Redaktion bekannt) und ihre Mutter (83) in einem Apartment in Innsbruck erlebten, sorgt die Wanzen-Wohnung für Aufsehen. Wie die Betroffene schildert, zählte sie nach der Horrornacht über 50 Wanzenbisse allein am rechten Knie. Die Zahl der roten Bläschen habe sich seitdem verzehnfacht.