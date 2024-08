Winzige Plastikteilchen gelangen bis in Bäume

Dafür hat das Forschungsteam zweihundert Jungbäume gezogen, je zur Hälfte Elsbeeren und Fichten. Deren Wurzeln setzten sie in Wasser, das mit Nährstoffen angereichert worden war, statt in die Erde. In das Wasser gaben sie dann unterschiedliche Konzentrationen an winzigen Plastikteilchen, sogenanntem Nanoplastik.