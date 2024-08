Telegram-Chef Durow soll Sohn misshandelt haben

Das Aufsehen war immens: Vor einigen Wochen verkündete der 39-jährige Unternehmer auf Telegram, er habe über 100 Kinder in zwölf Ländern. Diese gingen auf Samenspenden zurück. Ärzte hätten ihn nämlich dazu überredet, da „sein biologisches Material so gut“ sei. Verheiratet will der Russe nie gewesen sein. Er sei kein Familienmensch und lebe lieber allein, gab er öffentlich zu.