Wie Europa China und USA wieder einholen könnte

„Aufpassen, nicht in irgendwelche Handelskriege zu geraten“

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) sieht im Gespräch mit der „Krone“ in Bereichen wie E-Autos und PV-Anlagen durchaus Probleme. Es gebe aber auch Technologien, bei denen Europa federführend sei, dazu zählen Turbinen von Wasserkraftwerken und Wärmespeicherkraftwerken. „Und wir haben Stärken im Bereich der Abwasserwirtschaft und Recycling.“ Bei den E-Autos würden viele europäische Produzenten in den nächsten ein, zwei, drei Jahren einen großen Schritt planen. „Man darf das, glaube ich, nicht zu negativ sehen. Ich bin mir sicher, dass die Technologie, die in Österreich und in anderen Ländern der Europäischen Union, verfügbar ist, eine sehr gute ist. Aber der starke Wettbewerb ist das Problem.“ Hier müsse man bei Subventionen und Strafzöllen aufpassen, nicht in irgendwelche Handelskriege zu geraten.