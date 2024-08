Olympiasieger und Weltrekordler Rhoden verstorben

1948 nahm Rhoden in London an seinen ersten Olympischen Spielen teil, verpasste jedoch sowohl über 100 als auch über 400 Meter den Einzug ins Finale. Weitaus erfolgreicher verlief das Jahr 1950, in dem Rhoden in Eskilstuna (Schweden) über 400 Meter mit einer Zeit von 45,8 Sekunden zu einem neuen Weltrekord lief.