Dealer führte Polizei zu gewaltigem Drogen-Bunker

In der Nacht auf Dienstag dirigierte dann noch einmal Inspektor Zufall einen Einsatz der Polizei. Wegen Lärmerregung wurden Beamte zu einem Innenhof in der Favoritener Leibnizgasse gerufen. Vor Ort verstauten zwei Algerier (27 und 30 Jahre alt) gerade Cannabis, verpackt in Alufolie, von einer Betonwanne in einen Rucksack. Beide wurden festgenommen und angezeigt, der 27-Jährige hält sich illegal im Land auf und wurde in Schubhaft genommen.